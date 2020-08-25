愛知県は二十四日、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、県独自の緊急事態宣言と名古屋市の繁華街への営業時間短縮などの要請を予定通り同日で終了すると正式決定した。大村秀章知事は「引き続き厳重警戒の段階だ」と述べ、県をまたぐ不要不急の移動の自粛や感染防止策の徹底を呼び掛けた。三重、岐阜両県は当面、独自の宣言を継続する。

六日に出した今回の宣言では、お盆休み期間に重点を置いて帰省の再検討や体調が優れない場合の旅行自粛などを要請。宣言に先立ち、クラスター（感染者集団）が多発した名古屋市中区の錦三と栄の一部地区では、接待を伴う飲食店などに営業時間短縮などを求めた。宣言の終了に伴い、これらの要請はなくなる。

四〜五月の県独自の宣言時は、外出全般の自粛や県内全域への休業要請など、より厳しい措置を取り、宣言解除の前後に制限の大部分を撤廃した。今回は新規感染者の数が二桁の状況が続いており、県は七月に公表した（１）注意（２）警戒（３）厳重警戒（４）危険−の四段階の指標で、宣言解除後も（３）に該当すると説明。引き続き、五〜六人以上の会食や宴会の自粛、若い世代の自覚を持った...