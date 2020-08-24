BRAHMAN、10・9初のオンラインライブ開催 ILL-BOSSTINOとのシングルジャケットデザインも公開
2020年8月24日 21時01分 (8月24日 22時06分更新)
4人組バンド・BRAHMANが、10月9日に自身初となるオンラインライブ『BRAHMAN ONLINE LIVE “IN YOUR【 】HOUSE”』を開催すると24日、発表した。
このタイトルには「お前自身の場所で」という意味が込められている。バンドにとって約7ヶ月ぶりとなるステージとなる。開演時間は10月9日午後7時30分から。予告編となるティザーも公開された。
また9月30日にリリースされる、ILL-BOSSTINO（THA BLUE HERB）をフィーチャーしたシングル「CLUSTER BLASTER／BACK TO LIFE」のジャケットデザインも公開された。今作のアートワークはコラージュアーティストの河村康輔氏が手掛けている。
■オンラインライブ『BRAHMAN ONLINE LIVE “IN YOUR【 】HOUSE”』
・日時：10月9日（金）
・会場：札幌 KLUB COUNTER ACTION
・放映時間：午後7時30分～午後8時30分（予定）
・BRAHMAN feat. ILL-BOSSTINO「CLUSTER BLASTER／BACK TO LIFE」購入者向け
・試聴チケット：2000円（税込）（購入期間：9月29日（火）午前10時～10月12日（月）午後11時59分
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