ONE OK ROCKが、10月11日午後6時から自身初のオンラインライブ『ONE OK ROCK 2020 “Field of Wonder” at Stadium Live Streaming』を開催することが決定した。

会場は千葉・ZOZOマリンスタジアム。「無観客でしか表現できないオンラインライブ」を実施するとしている。この模様は世界へ同時生配信される。

配信チケットなど詳細は特設サイトで公開中。

