Roselia 撮影:畑聡

次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』の3日連続野外ライブ「『BanG Dream! 8th☆LIVE』夏の野外3DAYS DAY1:Roselia『Einheit』」が21日、山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催された。初日は人気バンド・Roselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)が出演し、約1万8000人のキャパシティに対し4882人を動員したことがわかった。

今回の公演は、新型コロナウイルスの影響もあり、席数を減らし、観客にはマスク着用など義務づけて感染防止策をとって開催。アンコール含めて15曲を熱唱した。

■セットリスト

1:Avant-garde HISTORY

2:BLACK SHOUT

3:Ringing Bloom

4:BRAVE JEWEL

5:Safe and Sound

6:約束

7:Break your desire

8:Neo-Aspect

9:PASSIONATE ANTHEM

10:ONENESS

11:Sanctuary

12:R

13:FIRE BIRD

-アンコール-

14:Song I am.

15:熱色スターマイン

