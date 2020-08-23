Roselia 撮影：畑聡

次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream！（バンドリ！）』の3日連続野外ライブ「『BanG Dream！ 8th☆LIVE』夏の野外3DAYS DAY1：Roselia『Einheit』」が21日、山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催された。初日は人気バンド・Roselia（相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音）が出演し、約1万8000人のキャパシティに対し4882人を動員したことがわかった。

今回の公演は、新型コロナウイルスの影響もあり、席数を減らし、観客にはマスク着用など義務づけて感染防止策をとって開催。アンコール含めて15曲を熱唱した。

■セットリスト

1：Avant-garde HISTORY

2：BLACK SHOUT

3：Ringing Bloom

4：BRAVE JEWEL

5：Safe and Sound

6：約束

7：Break your desire

8：Neo-Aspect

9：PASSIONATE ANTHEM

10：ONENESS

11：Sanctuary

12：R

13：FIRE BIRD

-アンコール-

14：Song I am.

15：熱色スターマイン

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