『バンドリ！』野外ライブ初日、Roseliaが熱唱 セットリスト公開
2020年8月23日 12時48分 (8月23日 13時06分更新)
次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream！（バンドリ！）』の3日連続野外ライブ「『BanG Dream！ 8th☆LIVE』夏の野外3DAYS DAY1：Roselia『Einheit』」が21日、山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催された。初日は人気バンド・Roselia（相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音）が出演し、約1万8000人のキャパシティに対し4882人を動員したことがわかった。
今回の公演は、新型コロナウイルスの影響もあり、席数を減らし、観客にはマスク着用など義務づけて感染防止策をとって開催。アンコール含めて15曲を熱唱した。
■セットリスト
1：Avant-garde HISTORY
2：BLACK SHOUT
3：Ringing Bloom
4：BRAVE JEWEL
5：Safe and Sound
6：約束
7：Break your desire
8：Neo-Aspect
9：PASSIONATE ANTHEM
10：ONENESS
11：Sanctuary
12：R
13：FIRE BIRD
-アンコール-
14：Song I am.
15：熱色スターマイン
1：Avant-garde HISTORY
2：BLACK SHOUT
3：Ringing Bloom
4：BRAVE JEWEL
5：Safe and Sound
6：約束
7：Break your desire
8：Neo-Aspect
9：PASSIONATE ANTHEM
10：ONENESS
11：Sanctuary
12：R
13：FIRE BIRD
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