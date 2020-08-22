▽カージナルス―レッズ（２１日・セントルイス）



レッズの秋山は「６番・中堅」で先発出場し、２打数無安打、１三振だった。内容は一ゴロ、見逃し三振で六回に代打を送られた。打率は２割１分９厘。チームは４―２で勝った。（共同）



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