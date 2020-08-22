レイズの筒香は２打数無安打　ブルージェイズ戦

2020年8月22日 11時40分 (8月22日 12時22分更新) 会員限定
　▽レイズ―ブルージェイズ（２１日・セントピーターズバーグ）
　レイズの筒香は「６番・指名打者」で出場し、２打数無安打だった。内容は空振り三振、空振り三振で六回の打席で代打を送られた。打率は１割８分８厘。チームは延長十回、５―６で敗れた。（共同）

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