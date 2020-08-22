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日本の初メダルが行方不明 アントワープ五輪テニスの熊谷
日本の五輪第１号メダル、１９２０年８月のアントワープ五輪テニス男子シングルスで熊谷一弥が獲得した「銀...
08月22日
筒香、秋山は２打数無安打 米大リーグ、大谷は先発外れる
【ニューヨーク共同】米大リーグは２１日、各地で行われ、レイズの筒香がセントピーターズバーグでのブルー...
東京五輪の開催「確実性ない」 世界陸連のコー会長
世界陸連のセバスチャン・コー会長（英国）が２１日、英ＢＢＣ放送のラジオ番組で、新型コロナウイルスの影...
欧州Ｌ、セビリアが４季ぶり優勝 インテル下す、最多６度目
【ベルリン共同】サッカーの欧州リーグは２１日、ドイツのケルンで決勝が行われ、セビリア（スペイン）が３...
ゴルフ、松山は１２打差５８位 米ノーザントラスト第２日
【ノートン（米マサチューセッツ州）共同】米男子ゴルフのプレーオフ第１戦、ノーザントラストは２１日、マ...
大坂なおみ「プレーできて幸せ」 全米ＯＰ前哨戦で半年ぶり実戦
【ニューヨーク共同】テニスの女子シングルスで世界ランキング１０位の大坂なおみが２１日、ニューヨークで...