米津玄師の最新アルバム『STRAY SHEEP』が、週間25.2万枚を売り上げ、8月18日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場となった前週8/17付に続き2週連続1位を獲得した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位： STRAY SHEEP ／ 米津玄師

2位： V ／ MY FIRST STORY

3位： Starry Line ／ Argonavis

4位： Traveler ／ Official髭男dism

5位： MAP OF THE SOUL:7 ～THE JOURNEY～ ／ BTS

6位： ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン ／ ジョン・ウィリアムズ

7位： MAN WITH A“BEST”MISSION ／ MAN WITH A MISSION

8位： 盗作 ／ ヨルシカ

9位： LIFE ／ CROWN POP

10位： フォークロア ／ テイラー・スウィフト

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



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