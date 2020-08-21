8/24付週間アルバムランキング1位は米津玄師の『STRAY SHEEP』
2020年8月21日 17時00分 (8月21日 18時08分更新)
米津玄師の最新アルバム『STRAY SHEEP』が、週間25.2万枚を売り上げ、8月18日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場となった前週8/17付に続き2週連続1位を獲得した。
以降10位までのランキングはこちら。
1位： STRAY SHEEP ／ 米津玄師
2位： V ／ MY FIRST STORY
3位： Starry Line ／ Argonavis
4位： Traveler ／ Official髭男dism
5位： MAP OF THE SOUL:7 ～THE JOURNEY～ ／ BTS
6位： ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン ／ ジョン・ウィリアムズ
7位： MAN WITH A“BEST”MISSION ／ MAN WITH A MISSION
8位： 盗作 ／ ヨルシカ
9位： LIFE ／ CROWN POP
10位： フォークロア ／ テイラー・スウィフト
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。
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