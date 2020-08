ジャニーズアーティスト全15組、75名による期間限定ユニット・Twenty★Twentyのシングル「smile」が、初週41.5万枚を売り上げ、8月18日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

1位: smile / Twenty★Twenty

2位: G4・2020(ROCK ACADEMIA/DOPE/流星のHowl/Into the Wild ~密~) / GLAY

3位: カイト / 嵐

4位: RUN / Sexy Zone

5位: HELLO EP / Official髭男dism

6位: I will... / 藍井エイル

7位: サンデー!サンシャイン! / わーすた

8位: NAVIGATOR / SixTONES

9位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT!10 ほほえみDiary / 高森藍子(CV:金子有希),道明寺歌鈴(CV:新田ひより)

10位: Fight for your heart / 三浦春馬

