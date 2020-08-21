8/24付週間シングルランキング1位はTwenty★Twentyの「smile」
2020年8月21日 17時00分 (8月21日 18時07分更新)
ジャニーズアーティスト全15組、75名による期間限定ユニット・Twenty★Twentyのシングル「smile」が、初週41.5万枚を売り上げ、8月18日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングはこちら。
1位： smile ／ Twenty★Twenty
2位： G4・2020(ROCK ACADEMIA/DOPE/流星のHowl/Into the Wild ～密～) ／ GLAY
3位： カイト ／ 嵐
4位： RUN ／ Sexy Zone
5位： HELLO EP ／ Official髭男dism
6位： I will... ／ 藍井エイル
7位： サンデー!サンシャイン! ／ わーすた
8位： NAVIGATOR ／ SixTONES
9位： THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT!10 ほほえみDiary ／ 高森藍子(CV:金子有希),道明寺歌鈴(CV:新田ひより)
10位： Fight for your heart ／ 三浦春馬
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。
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