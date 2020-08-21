JO1セカンドシングル「STARGAZER」発売記念『JO1 × TOWER RECORDSコラボキャンペーン』の開催が決定

タワーレコードは21日、11人組グローバルボーイズグループ・JO1の2ndシングル「STARGAZER」（26日発売）でコラボキャンペーンを行うことを発表した。

サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』発のグループ・JO1は、101人の中から選ばれた11人（豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨）によって結成。

コラボキャンペーンはポスター掲出や抽選でのプレゼント、「STARGAZER」購入者が対象の推しメン別の特別レシート配布などの豪華施策を企画している。

■推しメン別特別レシート配布 店舗一覧

●大平祥生：札幌ピヴォ店／横浜ビブレ店／アリオモール蘇我店／高槻阪急店／TOWERmini もりのみやキューズモール店／京都店

●川尻蓮：TOWERmini アリオ仙台泉店／川崎店／上田店／あべのHoop店／福岡パルコ店／若松店／香椎浜店

●川西拓実：新宿店／アリオ橋本店／アリオ上尾店／金沢フォーラス店／難波店／明石店

●木全翔也：下田店／TOWERmini ダイバーシティ東京プラザ店／浦和店／アリオ鷲宮店／名古屋近鉄パッセ店／モレラ岐阜店

●金城碧海：秋田オーパ店／池袋店／リヴィン光が丘店／藤沢オーパ店／梅田大阪マルビル店／アリオ八尾店

●河野純喜：秋葉原店／TOWERmini 汐留店／吉祥寺店／町田店／ららぽーとTOKYO-BAY店／橿原店

●佐藤景瑚：八王子店／西武東戸塚店／水戸オーパ店／名古屋パルコ店／東浦店／鈴鹿店

●白岩瑠姫：郡山店／渋谷店／アリオ亀有店／ららぽｰと立川立飛店／アリオ川口店／北花田店／TOWERmini くずはモール店／アミュプラザ博多店

●鶴房汐恩：イオンレイクタウン店／高崎オーパ店／ららぽーと磐田店／大高店／梅田NU茶屋町店／神戸店／広島店／久留米店／アミュプラザ鹿児島店

●豆原一成：苫小牧店／盛岡店／津田沼店／セブンパークアリオ柏店／静岡店／イオンモール倉敷店／アリオ倉敷店／高松丸亀町店

●與那城奨：アリオ札幌店／仙台パルコ店／錦糸町パルコ店／グランツリー武蔵小杉店／新潟店／TOWERmini ららぽーと甲子園店／佐賀店／那覇リウボウ店

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