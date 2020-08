野崎萌香 (C)ORICON NewS inc.

モデルの野崎萌香が20日、自身のインスタグラムを更新。美ボディあらわな水着姿を披露した。

野崎は「I went to Bali last summer」と、昨年の夏に訪れたバリ島での写真をアップ。麦わら帽子をかぶり、ホワイトの水着姿でふっくらとした胸元やスラリとのびた美脚をのぞかせている。

この投稿にファンからは「透・明・感!!!!!!!」「ヤバイ。ヤバイ。かわいい。」「女神」「天使かと思いました 憧れます!」「可愛い過ぎるし巨乳て 神様ずるい」「脚綺麗さは天性ですね」などの声が寄せられている。

