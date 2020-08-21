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山崎正和さん死去 劇作家、評論家、文化勲章受章
劇作家、評論家で文化勲章受章者の山崎正和（やまざき・まさかず）さんが１９日午前３時２分、悪性中皮腫の...
08月21日
長沢まさみ、基礎化粧品ＣＭに 「自分の肌と向き合いたい」
女優の長沢まさみが、資生堂の基礎化粧品ブランド「エリクシール」の新イメージキャラクターに就任した。東...
医療従事者や高齢者を優先 ワクチン接種で合意、対策分科会
政府は２１日、新型コロナウイルス感染症対策分科会（尾身茂会長）を開き、開発が進むワクチンについて、診...
核燃料再処理工場、完成１年延期 日本原燃、２２年上半期へ
日本原燃（青森県六ケ所村）は２１日、取締役会を開き、同村に建設中の使用済み核燃料再処理工場の完成目標...
核ごみ処分場巡り９漁協が反対 北海道寿都町に抗議文を提出
北海道寿都町が原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に向けた文献調査への応募を検討し...
成田のお盆の出入国者数９８％減 ２万人は最少、コロナ影響
東京出入国在留管理局成田空港支局は２１日、お盆休み期間中（７～１６日）の成田空港の出入国者数が、前年...