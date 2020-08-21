東京で新たに２５８人感染　新型コロナウイルス

2020年8月21日 15時06分 (8月21日 15時23分更新) 会員限定
　東京都は２１日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２５８人報告されたと発表した。

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