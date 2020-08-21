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福井で新たに１人が新型コロナ感染
福井県は２１日、あわら市在住の６０代の女性１人に新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。県内の...
08月21日
特別定額給付金を全世帯の９９・８％に給付 あわら市
あわら市は、新型コロナウイルス感染症対策として国が国民に一律十万円を配った「特別定額給付金」の給付実...
亀山市、インフル予防接種を無償化 ６５歳以上と未就学児対象、１０月から
亀山市は二十日、秋冬に新型コロナウイルスとインフルエンザが同時流行する場合に備え、六十五歳以上の高齢...
垂井町がコロナ緊急対策を発表 学生に１万円、新生児に５万円
垂井町は二十日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている町民や事業者を支援する緊急対策十四項目を...
【三重】大人数の会食で感染か ２日連続２桁、知事「強い危機感」
県内では二十日、新たに十五人の新型コロナウイルスへの感染が明らかになった。依然として家族間での感染が...
【三重】島サミット日程決まらず 来年開催へ推進会議発足
太平洋島しょ国の首脳を招いて志摩市で来年開かれる「太平洋・島サミット」に向けて、県や地元市町、経済団...