三重で新たな新型コロナ感染者

2020年8月21日 13時19分 (8月21日 13時19分更新)
　三重県四日市市は２１日、新たに４０代の無職女性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内での感染確認はクルーズ船の乗客１人を含めて３１６人となった。

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