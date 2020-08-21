ＧｏＴｏ、「失敗」と岩手知事　７月開始早過ぎ

2020年8月21日 12時45分 (8月21日 13時07分更新) 会員限定
　岩手県の達増拓也知事は２１日の定例記者会見で、２２日で開始から１カ月となる政府の観光支援事業「Ｇｏ　Ｔｏ　トラベル」を「失敗と言っていい」と批判した。
　達増氏は「新型コロナウイルス感染症が収束しないと、期待された効果は出てこない」とした上で「７月中に始めたのは早過ぎた」と述べた。

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