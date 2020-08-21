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キャリア女性合格者は２９・８％ ２０年度、国家公務員総合職
人事院は２１日、２０２０年度の国家公務員採用試験で、「キャリア」と呼ばれる中央省庁の幹部候補となる総...
08月21日
コロナ、デジタル投資税制で支援 甘利自民税調会長
自民党の甘利明税制調査会長は２０日に共同通信のインタビューに応じ、新型コロナウイルスの影響長期化に対...
08月20日
二階氏と菅氏、３カ月連続で会食 政権内で目立つ親密ぶり
自民党の二階俊博幹事長と菅義偉官房長官は２０日夜、東京都内の日本料理店で会食した。両氏は６月と７月に...
れいわ山本氏と山尾志桜里氏会合 合流新党にらみ連携狙う
れいわ新選組の山本太郎代表と国民民主党の山尾志桜里衆院議員が１９日夜、東京都内で会食したことが分かっ...
首相、自身の体調は「大丈夫」 自民幹部らと相次ぎ面会
安倍晋三首相は公務再開２日目の２０日、官邸で自民党の岸田文雄政調会長や梶山弘志経済産業相らと相次ぎ面...
経過観察終了を「無罪放免」 福岡知事、撤回し陳謝
福岡県の小川洋知事は２０日、新型コロナウイルス対策を発表した記者会見で、感染者が経過観察を終えること...