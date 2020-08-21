名古屋税関が二十日発表した管内五県（愛知、岐阜、三重、静岡、長野）の七月の貿易概況によると、輸出額は前年同月比２７％減の一兆二千三百六十億円だった。経済活動の再開を受けて中国や米国向けの自動車関連が回復し、マイナス幅は４０・４％減だった六月より縮小した。

中国向けは、中型ガソリン車やハイブリッド車、自動車部品が好調で、１１・２％増の二千六百八億円。米国向けは自動車が若干改善し２３・４％減の三千七百八十四億円。ただ、欧州向けは３４％減の千三百九十七億円、東南アジア向けは４４・６％減の千百三十一億円と依然として厳しい。

輸入額は２７・１％減の六千九十七億円。原粗油の価格減少などが響いた。輸出額から輸入額を差し引いた貿易黒字額は２６・９％減の六千二百六十三億円。

また、同税関は四〜六月の管内のスポーツ用具の輸入額が前年同期比２９・６％増の十三億五千百四十九万円だったことを明らかにした。新型コロナの影響で二月に主要相手国である中国の工場からの出荷が停止した反動や、巣ごもり需要の拡大が要因とみられる。



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