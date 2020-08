嵐の相葉雅紀と永島優美アナウンサーが司会を務める26日放送のフジテレビ系音楽特番『2020FNS歌謡祭 夏』(後6:30~11:03)の出演アーティスト第3弾として、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、SEVENTEEN、東京事変、浜崎あゆみ、BTS、平手友梨奈、満島ひかり、RADWIMPSの9組が発表された。そのうち4組は初出演となる。

RADWIMPSはフジテレビ系の音楽番組初出演。新曲「夏のせい」をの特別演出で披露する。今年再始動した東京事変も初出演。新曲「赤の同盟」と「女の子は誰でも」の2曲を演奏する。さらに、満島ひかりが番組からの熱烈なラブコールに応えて初登場することに。中島みゆきの名曲「ファイト!」を生歌唱する。

韓国からはBTSとSEVENTEENの2組の出演が決定。7人組グループ・BTSはミュージックビデオの再生回数が7億回を突破する世界的ヒット曲「MIC Drop」をオリジナルの韓国語バージョンでパフォーマンス。さらに、新曲「Stay Gold」を歌う。番組初登場となる13人組グループ・SEVENTEENは、新曲「24H」をテレビ初披露する。

元欅坂46の平手友梨奈は、森山直太朗の名曲「生きてることが辛いなら」でダンスコラボ。2017年には平井堅「ノンフィクション」でソロダンスを披露し大きな話題を呼んだ平手が、今回どのようなパフォーマンスを見せるのか注目だ。

今年テレビ初出演となる浜崎あゆみは、夏を盛り上げる「You & Me」と初披露の新曲「Dreamed a Dream」を歌唱する。

特別企画も続々と決定。新型コロナウイルスの影響で部活動の大会や試合が中止となるなか、番組が全国の学生たちの思い出作りをアシスト。三代目 J SOUL BROTHERSは高校生ダンス部と「Movin' on」、Little Glee Monsterは中学生合唱部とNHK全国学校音楽コンクールの課題曲「足跡」でそれぞれコラボレーション。

夏うたメドレーでは、GENERATIONSのツインボーカル・片寄涼太と数原龍友がZONEの「secret base~君がくれたもの~」、乃木坂46は松田聖子の「夏の扉」、Hey! Say! JUMPは先輩KinKi Kidsの「夏の王様」、森高千里は自身の楽曲「ファイト!!」と「気分爽快」を披露する。

このほかにも、ともにデビュー20周年のAIと倖田來未がお互いの代表曲「Story」と「愛のうた」をコラボレーションで披露。「香水」のヒットでの瑛人と、EXILE NAOTOの一夜限りのスペシャルコラボも決定した。

■『2020FNS歌謡祭 夏』出演者

▽司会

相葉雅紀(嵐)/永島優美(フジテレビアナウンサー)

▽出演アーティスト(50音順)★=第3弾発表

AI

明日海りお

絢香

嵐

池田エライザ

瑛人

AKB48

m.c.A・T

Official髭男dism

上白石萌音

木嶋真優

城 南海

清塚信也

倖田來未

さだまさし

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE(★)

GENERATIONS from EXILE TRIBE(★)

志尊淳

s**t kingz

ジャニーズWEST

JUJU

城田優

鈴木雅之

SEVENTEEN(★)

高橋真梨子

DA PUMP

TUBE

Disney 声の王子様 Voice Stars(天﨑滉平、荒牧慶彦、小澤 廉、木村昴、高野洸、橋本祥平、山谷祥生)

東京事変(★)

ナオト・インティライミ

乃木坂46

Perfume

浜崎あゆみ(★)

BTS(★)

平手友梨奈(★)

V6

Hey! Say! JUMP

三浦大知

満島ひかり(★)

森高千里

森山直太朗

RADWIMPS(★)

LOVE PSYCHEDELICO

LiSA

Little Glee Monster

