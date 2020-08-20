▽ロイヤルズ―レッズ（１９日・カンザスシティー）

レッズの秋山はダブルヘッダー第１試合に「６番・中堅」でフル出場し、３打数１安打だった。内容は左飛、空振り三振、右前打で打率は２割３分６厘。チームは０―４で負けた。（共同）



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