レッズの秋山は３打数１安打　ロイヤルズ戦

2020年8月20日 08時44分 (8月20日 09時00分更新) 会員限定
　▽ロイヤルズ―レッズ（１９日・カンザスシティー）
　レッズの秋山はダブルヘッダー第１試合に「６番・中堅」でフル出場し、３打数１安打だった。内容は左飛、空振り三振、右前打で打率は２割３分６厘。チームは０―４で負けた。（共同）

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