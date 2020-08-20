関連キーワード
大リーグ、秋山のレッズ試合再開 コロナで１４日以来
【ロサンゼルス共同】米大リーグで秋山翔吾外野手が所属するレッズは１９日、カンザスシティーで行われたロ...
08月20日
聖火リレー、来年３月に福島から 全国巡回、当初の１２１日間維持
新型コロナの影響で来夏に延期された東京五輪の聖火リレーについて、大会組織委員会が全国４７都道府県を巡...
米バスケ、２季所属の渡辺を評価 グリズリーズの編成部長
【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールＮＢＡ、グリズリーズのクライマン編成部長は１９日、オンライ...
バイエルン・ミュンヘン、決勝へ 欧州ＣＬ、２４日パリＳＧと対戦
【ベルリン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１９日、リスボンで準決勝１試合が無観客で...
ＮＢＡ、八村の１年目に満足感 ウィザーズＧＭが評価
【ロサンゼルス共同】米ＮＢＡ、ウィザーズのシェパード・ゼネラルマネジャーが１９日、オンライン会見を行...
大リーグ、アルバレスが手術へ アストロズ外野手、右膝に違和感
米大リーグ、アストロズで昨季新人王に輝いた外野手アルバレスが右膝の手術を受けると１９日、球団公式サイ...