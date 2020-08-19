【中日スタメン】今季初の4連勝へ…福谷、郡司の“慶大バッテリー” 打線に変化なく前日1500安打の大島は「1番・中堅」

2020年8月19日 18時27分

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試合前の練習を見る与田監督。右は中村バッテリーコーチ

試合前の練習を見る与田監督。右は中村バッテリーコーチ

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◇19日　ヤクルトー中日（神宮）


　試合前にスターティングメンバーが発表された。今季初の4連勝を目指す中日の先発投手は今季1勝1敗の福谷。打線は3連勝を飾った前日と同じで、前日に1500安打を達成した大島は「1番・中堅」。福谷は大学の後輩で新人の郡司と前回同様に“慶大バッテリー”を組んで挑むことになった。
【中日】
1・中・大島
2・右・アルモンテ
3・左・福田
4・一・ビシエド
5・三・高橋
6・二・阿部
7・遊・京田
8・捕・郡司
9・投・福谷
【ヤクルト】
1・右・坂口
2・中・山崎
3・二・山田哲
4・一・村上
5・遊・エスコバー
6・三・宮本
7・左・浜田
8・捕・西田
9・投・原
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