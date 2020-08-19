◇19日 ヤクルトー中日（神宮）

試合前にスターティングメンバーが発表された。今季初の4連勝を目指す中日の先発投手は今季1勝1敗の福谷。打線は3連勝を飾った前日と同じで、前日に1500安打を達成した大島は「1番・中堅」。福谷は大学の後輩で新人の郡司と前回同様に“慶大バッテリー”を組んで挑むことになった。

【中日】

1・中・大島

2・右・アルモンテ

3・左・福田

4・一・ビシエド

5・三・高橋

6・二・阿部

7・遊・京田

8・捕・郡司

9・投・福谷

【ヤクルト】

1・右・坂口

2・中・山崎

3・二・山田哲

4・一・村上

5・遊・エスコバー

6・三・宮本

7・左・浜田

8・捕・西田

9・投・原