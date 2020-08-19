【中日スタメン】今季初の4連勝へ…福谷、郡司の“慶大バッテリー” 打線に変化なく前日1500安打の大島は「1番・中堅」
2020年8月19日 18時27分
◇19日 ヤクルトー中日（神宮）
試合前にスターティングメンバーが発表された。今季初の4連勝を目指す中日の先発投手は今季1勝1敗の福谷。打線は3連勝を飾った前日と同じで、前日に1500安打を達成した大島は「1番・中堅」。福谷は大学の後輩で新人の郡司と前回同様に“慶大バッテリー”を組んで挑むことになった。
【中日】
1・中・大島
2・右・アルモンテ
3・左・福田
4・一・ビシエド
5・三・高橋
6・二・阿部
7・遊・京田
8・捕・郡司
9・投・福谷
【ヤクルト】
1・右・坂口
2・中・山崎
3・二・山田哲
4・一・村上
5・遊・エスコバー
6・三・宮本
7・左・浜田
8・捕・西田
9・投・原
1・中・大島
2・右・アルモンテ
3・左・福田
4・一・ビシエド
5・三・高橋
6・二・阿部
7・遊・京田
8・捕・郡司
9・投・福谷
【ヤクルト】
1・右・坂口
2・中・山崎
3・二・山田哲
4・一・村上
5・遊・エスコバー
6・三・宮本
7・左・浜田
8・捕・西田
9・投・原
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