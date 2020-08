8月末で閉園する東京都練馬区の遊園地「としまえん」跡地に映画「ハリー・ポッター」シリーズをテーマにした体験型エンターテインメント施設が2023年前半にオープンする。ロンドンで同施設を運営する「ワーナー ブラザース スタジオツアーズ」などが18日発表した。

名称は「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ ハリー・ポッター」。ロンドンに次ぐ世界2番目の開設となる。

施設には「ハリー・ポッター」と続編「ファンタスティック・ビースト」で使われた衣装や小道具を展示。映画製作者が設計したセットを探索し、その世界観を楽しむことができる。

写真のクレジットは‘WizardingWorld’ and all related names,characters and indicia are trademarks of and-Warner Bros.Entertainment Inc.(c)Wizarding World publishing rights(c)J.K.Rowling.