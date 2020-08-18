東京で新たに２０７人感染　新型コロナウイルス

2020年8月18日 15時05分 (8月18日 15時24分更新) 会員限定
　東京都は１８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２０７人報告されたと発表した。入院中の重症患者は３１人で、前日より４人増えた。

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