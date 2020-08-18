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ガンダムの体験レストラン開業 東京・秋葉原に
人気アニメ「機動戦士ガンダム」の世界観を体験できるレストラン施設が東京・秋葉原にオープンした。開業セ...
08月18日
三吉彩花と阿部純子が映画ＰＲ 「Ｄａｕｇｈｔｅｒｓ」主演
ルームシェアをしている２人の女性を主人公にした映画「Ｄａｕｇｈｔｅｒｓ（ドーターズ）」（９月１８日公...
乃木坂白石さんが貴婦人姿でＰＲ 徳島・大塚国際美術館に垂れ幕
大塚国際美術館（徳島県鳴門市）にこのほど、アイドルグループ「乃木坂４６」の白石麻衣さんがレオナルド・...
日本での人気に「胸いっぱい」 愛の不時着のソンさん
韓国財閥令嬢と北朝鮮軍人の愛を描いた韓国の人気ドラマ「愛の不時着」で令嬢役を演じたソン・イェジンさん...
着床前診断、全国７８施設で 妊娠、出産率の向上狙い効果検証
体外受精した受精卵の染色体の異常を子宮に戻す前に調べて流産率の低下や、出産率の向上を目指す着床前診断...
恐竜のがん、世界初確認 ＣＴや顕微鏡使い化石解析
カナダの王立オンタリオ博物館などのチームは１８日までに、カナダで発掘された恐竜の化石からがんの痕跡を...