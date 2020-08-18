名古屋証券取引所に上場する三月期決算の中部の主要企業（金融、新興市場を除く）のうち、十四日までに二〇二〇年四〜六月期決算を発表した百四十八社を本紙が集計したところ、最終的なもうけを示す「純損益」が赤字の企業は、４４・６％の六十六社に上った。前年同期は十四社で、約五倍に急増した。純利益の合計は前年同期比９９・８％減の約二十二億円で、新型コロナウイルス感染拡大により、一兆二千億円超の利益が吹き飛んだ計算になる。

四月からの三カ月間には、政府が一時、緊急事態宣言を発令。外出やイベントの自粛が強まり、サービス業の店舗が一時休業したほか、国内外で自動車の需要が急落し、旅客の...

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