京都アニメーション制作のアニメ『Free!』の完全新作劇場版が、2021年に公開されることが決定した。あわせてティザーPVとティザービジュアルが公開された。

同シリーズは、チームとして絆を結び、夢に向けて泳ぎ続ける青年たちの物語。2013年のテレビアニメを皮切りに、テレビアニメシリーズ計3作品が放送され、劇場にて5作品が公開されている人気作品。待望の新作となる完全新作劇場版は、いよいよ世界へ挑戦する遙たちが描かれる。

また、『Free!-Dive to the Future-』と『劇場版 Free!-Road to the World-夢』をまとめた「今からでもわかるFree!シリーズ vol.2」がYouTubeに公開された。さらに、シリーズ初のBOXアイテムとなる『Free!』『Free!-Eternal Summer-』のBlu-ray BOXが発売されることも決定した。

(C)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会2019

関連キーワード アニメ