Ｊ１、川崎が６ゴールで９連勝　三笘、小林が２得点ずつ

2020年8月15日 16時53分 (8月15日 17時08分更新) 会員限定
　札幌―川崎　後半、チーム５点目のゴールを決め、天を指さす川崎・小林＝札幌ドーム

　札幌―川崎　後半、チーム５点目のゴールを決め、天を指さす川崎・小林＝札幌ドーム

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　明治安田Ｊ１第１０節第１日（１５日・札幌ドームほか＝７試合）首位の川崎は三笘、小林がそれぞれ２得点するなど札幌に６―１と大勝し、９連勝で勝ち点２８とした。札幌は３連敗。

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