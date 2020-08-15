磐城３―４国士舘　国士舘が競り勝つ

2020年8月15日 15時40分 (8月15日 16時03分更新) 会員限定
　磐城―国士舘　６回裏国士舘無死一、三塁、斎藤が左犠飛を放つ。投手沖＝甲子園

　磐城―国士舘　６回裏国士舘無死一、三塁、斎藤が左犠飛を放つ。投手沖＝甲子園

  • 　磐城―国士舘　６回裏国士舘無死一、三塁、斎藤が左犠飛を放つ。投手沖＝甲子園
　国士舘が競り勝った。同点で迎えた六回に斎藤の犠飛で１点を勝ち越した。中西は序盤やや制球を乱したが、三回以降は丁寧な投球。９安打を許しながらも、３失点完投した。無失策と守備ももり立てた。
　磐城は沖が粘り強く投げて、完投した。二回に２点を先制。１点を追う六回には草野の適時打で追い付いて、意地を見せた。

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