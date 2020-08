米津玄師の最新アルバム『STRAY SHEEP』が、初週DL数10.9万DL(109,192DL)を記録し、8月12日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。週間デジタルアルバム1位は、2017/11/13付、同/12/4付、2018/1/15付で1位の『BOOTLEG』に続き2作連続通算2作目。初週DL数10.9万DLは、先月7/13付でNiziU(ニジュー)のデジタルミニアルバム『Make you happy』が記録した週間DL数8.2万DL(81,525DL)を上回り歴代1位、初週10万DL超えも同ランキング史上初を記録した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: STRAY SHEEP / 米津玄師

2位: 朗らかな皮膚とて不服 / ずっと真夜中でいいのに。

3位: 盗作 / ヨルシカ

4位: Make you happy / NiziU

5位: MAN WITH A BEST MISSION (Deluxe Edition) / MAN WITH A MISSION

6位: BOOTLEG / 米津玄師

7位: BAD HOP WORLD / BAD HOP

8位: Traveler / Official髭男dism

9位: folklore / テイラー・スウィフト

10位: 7×2つの大罪 / After the Rain (そらる×まふまふ)

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング