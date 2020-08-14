ソ４―１オ（１４日）　ソフトバンクが５連勝

2020年8月14日 17時21分 (8月14日 17時59分更新) 会員限定
　８回ソフトバンク２死一、二塁、柳田が右越えに勝ち越し３ランを放つ＝ペイペイドーム

　８回ソフトバンク２死一、二塁、柳田が右越えに勝ち越し３ランを放つ＝ペイペイドーム

  • 　８回ソフトバンク２死一、二塁、柳田が右越えに勝ち越し３ランを放つ＝ペイペイドーム
　ソフトバンクが今季２度目の５連勝。１―１の八回、２死一、二塁から柳田が決勝の１５号３ランを放った。八回を３人で抑えた５番手の嘉弥真が２勝目を挙げ、森は１３セーブ。オリックスは好投の山崎福を援護できず、７連敗を喫した。

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