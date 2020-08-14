四日市市で新たに１人感染

2020年8月14日 13時07分 (8月14日 13時08分更新)
　三重県四日市市は１４日、新たに２０代の女性会社員が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者はクルーズ船の乗客を含めて２６８人となった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

新型コロナ（ニュース）の最新ニュース

記事一覧