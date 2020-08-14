関連キーワード
長野で新たに３人感染
長野県は１４日、いずれも大町市の女子高校生と男子中学生、安曇野市の２０代女性会社員に新型コロナウイル...
08月14日
感染対策「宣言書」、滋賀県が発行 「もしサポ」と連動
県は十三日、店舗や施設で新型コロナウイルスの感染予防対策を講じていることを示す「宣言書」について、各...
県産シルクの草木染マスク 岡谷の協力隊員・佐々木さん発案 肌に優しく、ファッション性重視
県内産の繭から生まれた絹１００％のマスクに草木染した、肌に優しく、ファッション性も重視したマスクが誕...
三重大医学部の検査終了 クラスター分析結果公表へ
三重大医学部で発生した新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）について、県は十三日、感染者と接触...
患者や家族への中傷防ごう 飛騨市にコロナ相談窓口
新型コロナウイルスに感染した本人や家族、近隣住民への中傷被害の発生に備え、飛騨市は「市新型コロナ誹謗...
酒売り上げ一部を医療機関に寄付 岐阜の「ひろせ」、３１日まで
新型コロナウイルス禍のさなか、医療現場で奮闘する人たちに感謝を伝えようと、岐阜市柳津町本郷の酒店「酒...