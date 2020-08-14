相葉雅紀（嵐）と永島優美アナウンサーが司会を務める26日放送のフジテレビ系音楽特番『2020FNS歌謡祭 夏』（後6：30～11：03）の出演アーティスト第2弾11組とスペシャル企画の内容が公開された。

嵐はデビューした年の1999年に放送がスタートした人気アニメ『ワンピース』とのコラボレーションが決定。嵐21年目の新企画“Reborn”シリーズ第1弾のデビュー曲「A・RA・SHI」をアレンジした「A-RA-SHI：Reborn」のミュージックビデオ（MV）では、嵐と『ワンピース』のコラボで大きな話題を呼んだ。番組ではMVの世界観を取り入れた演出とともに、嵐が「A-RA-SHI：Reborn」をTV初歌唱する。

出演アーティスト第2弾として発表されたのは、上白石萌音、城田優ら豪華俳優・女優を中心に11組。そのうち、明日海りお、池田エライザ、m.c.A・T、木嶋真優、志尊淳、Disney 声の王子様 Voice Stars（天﨑滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、橋本祥平、山谷祥生）の6組が初登場となる。お互いに「親友」と公言する池田＆上白石の「女優が唄う歌」は必見。志尊は、新型コロナウイルスの影響による外出自粛期間中に制作したチャリティーソング「きぼうのあしおと」をテレビ初披露する。

番組の代名詞でもあるトップアーティストの豪華コラボも発表。デビュー40周年を迎える鈴木雅之と35周年を迎えるTUBEは『FNS歌謡祭』限定・夏の名曲メドレーを。DA PUMPは、デビュー当初から長らくプロデューサーを務めていた師匠、m.c.A・Tとのコラボで番組を盛り上げる。

「今、届けたい名曲」として、絢香と三浦大知が「ねがいぼし」を、池田と上白石は絢香の名曲「I believe」をテレビ初披露。さだまさしは「いのちの理由」をピアニスト清塚信也の演奏で歌う。JUJUはバイオリニスト木嶋真優とのコラボで「奇跡を望むなら...」を、ナオト・インティライミはダンスパフォーマンスグループs**t kingzとのコラボで「未来へ」を届ける。

メドレー企画ではデビュー25周年を迎えるV6が「愛と感謝のスペシャルメドレー」でファンへの感謝を届ける。ディズニーメドレーでは、人気声優たちがディズニーの名曲を歌うDisney 声の王子様 Voice Starsが『FNS歌謡祭』に初登場し、最新のドラマシリーズ配信で注目を集めている『ハイスクール・ミュージカル』より「みんなスター！」を披露する。

志尊と城田は21日公開『2分の1の魔法』日本版エンドソングとなっているスキマスイッチの「全力少年」を、城南海と明日海は映画『ムーラン』日本版主題歌「リフレクション」を歌う。

出演アーティストや企画は今後も発表される。

■『2020FNS歌謡祭 夏』出演者

▽司会

相葉雅紀／永島優美（フジテレビアナウンサー）

▽出演アーティスト（50音順）

AI

明日海りお ★

絢香

嵐

池田エライザ ★

瑛人

AKB48

m.c.A・T ★

Official髭男dism

上白石萌音 ★

木嶋真優 ★

城南海 ★

清塚信也 ★

倖田來未

さだまさし

志尊淳 ★

s**t kingz ★

ジャニーズWEST

JUJU

城田優 ★

鈴木雅之

髙橋真梨子

DA PUMP

TUBE

Disney 声の王子様 Voice Stars ★

（天﨑滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、橋本祥平、山谷祥生）

ナオト・インティライミ

乃木坂46

Perfume

V6

Hey! Say! JUMP

三浦大知

森高千里

森山直太朗

LOVE PSYCHEDELICO

LiSA

Little Glee Monster

ほか

★＝第2弾発表

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