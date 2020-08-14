長野で新たに３人感染

2020年8月14日 12時26分 (8月14日 12時27分更新)
　長野県は１４日、いずれも大町市の女子高校生と男子中学生、安曇野市の２０代女性会社員に新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。女子高校生と男子中学生はきょうだい。クラスター（感染者集団）が発生した県内の飲食店を利用した４０代の父親に感染が確認されていた。女性会社員は、この飲食店の従業員だった。県内の累計感染者数は１４３人になった。

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