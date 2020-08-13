極楽・山本さんコロナ感染　吉本興業が発表

2020年8月13日 23時07分 (8月13日 23時46分更新) 会員限定
　お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱さん（５２）が新型コロナウイルスに感染したと１３日、所属の吉本興業が発表した。
　１１日夜に体調不良を訴え、ＰＣＲ検査で１３日に陽性と診断された。現在は自宅待機中。９日以降は自宅で過ごしており、接触者はいないという。

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