お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱さん（５２）が新型コロナウイルスに感染したと１３日、所属の吉本興業が発表した。

１１日夜に体調不良を訴え、ＰＣＲ検査で１３日に陽性と診断された。現在は自宅待機中。９日以降は自宅で過ごしており、接触者はいないという。

