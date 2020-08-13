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国内感染者、新たに１１７３人 沖縄は９７人で警戒続く
国内では１３日、新たに１１７３人の新型コロナウイルス感染者が確認された。新規感染者が千人を上回るのは...
08月13日
沖縄、緊急事態宣言を２週間延長 外出自粛要請、警戒レベル最上位
沖縄県の玉城デニー知事は１３日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、県独自の緊急事態宣言の期限を当初...
伊野尾慧さんがコロナ感染 Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ
アイドルグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の伊野尾慧さん（３０）が新型コロナウイルスに感染し、自宅...
モモ１玉１０８万円で出品 紀州の農園、即日取り下げ
和歌山県は１３日、糖度３１度超とされるモモ１玉を、和歌山市の山本農園が１０８万円で産地直送ネット通販...
「触らないごみ収集」開発へ 作業員のコロナ感染防止、環境省
環境省が、家庭から集積所に出されたごみ袋を作業員が触らず、機械を使って収集する仕組みの開発に乗り出す...
福祉施設の応援態勢、１６県整備 クラスターに対応、都道府県調査
介護施設などの福祉施設で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生し、職員が不足する事態に備...