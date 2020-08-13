伊野尾慧さんがコロナ感染　Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ

2020年8月13日 21時55分 (8月13日 22時06分更新) 会員限定
　アイドルグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の伊野尾慧さん（３０）が新型コロナウイルスに感染し、自宅療養していると１３日、所属のジャニーズ事務所が発表した。倦怠感があったためＰＣＲ検査を受け、１２日に陽性と判明した。
　他のメンバーや担当マネジャーも１３日にＰＣＲ検査を受けたが、全員陰性で、濃厚接触者にも該当していないという。

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