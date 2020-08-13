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モモ１玉１０８万円で出品 紀州の農園、即日取り下げ
和歌山県は１３日、糖度３１度超とされるモモ１玉を、和歌山市の山本農園が１０８万円で産地直送ネット通販...
08月13日
「触らないごみ収集」開発へ 作業員のコロナ感染防止、環境省
環境省が、家庭から集積所に出されたごみ袋を作業員が触らず、機械を使って収集する仕組みの開発に乗り出す...
福祉施設の応援態勢、１６県整備 クラスターに対応、都道府県調査
介護施設などの福祉施設で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生し、職員が不足する事態に備...
大山寺参道でお盆の大献灯、鳥取 絵灯籠や和傘に明かり
鳥取県大山町の大山寺周辺で１３日夜、参道近くの旅館や寺院前に、絵灯籠や和傘を飾って明かりをともす「お...
豪雨復興へサプライズ花火、福岡 大牟田、６５発が夜空彩る
７月の記録的豪雨で２人が死亡するなど大きな被害があった福岡県大牟田市で１３日、サプライズ形式で花火が...
経営委員が番組内容を批判 ＮＨＫ会長注意時の議事録
かんぽ生命保険の不正販売報道を巡り、日本郵政グループから抗議を受けたＮＨＫ経営委員会が２０１８年、上...