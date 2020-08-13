M!LK、新アルバムの収録内容＆ジャケット写真公開 FC限定盤はメンバーの幼少期カット
2020年8月13日 12時00分 (8月13日 13時06分更新)
5人組ボーカルダンスグループ・M!LKが13日、9月30日にリリースするニューアルバム『HOME MADE CHU!?』の収録内容とジャケット写真を公開した。
今作は前作アルバム『Juvenilizm-青春主義-』で俳優の匂いを持った「シネマティックアルバム」というコンセプチュアルに制作されたものとは真逆のメンバーの素の部分、ファミリー感が垣間見える内容となっている。
公開されたジャケットは初回限定盤、通常盤、FC限定盤の3形態。初回限定盤はメンバー、スタッフがインスタントカメラで撮影した素の見えるオフショットで構成されている。通常盤は古民家の庭先で仲良く座り込む5人のカット、FC限定盤はメンバーの幼少期のカットで、ジャケットを通じても「HOME」を感じる内容となっている。
今作ではメンバーが、ジャケットの写真撮影、中面の制作など積極的に参加している。さらに初回限定盤の特典映像にはメンバーの山中柔太朗、塩﨑太智の初監督作品となる「Amore～僕は君に愛を叫ぶ～」「SDR」のミュージックビデオ（MV）と共に、メイキング映像が収録される。
またFC限定盤には「HOME」にちなんだ幼少期のショットを見ながら想い返す、それぞれをピックアップしたインタビュー映像。サンキューメッセージカードにサインを入れている際のワチャワチャとした様子が収められた映像がBlu-rayの高画質で収録される。なお、FC限定盤にはランダムで必ず1枚メンバー直筆サイン入りのサンキューメッセージが特典として付く。
■ニューアルバム『HOME MADE CHU!?』（9月30日発売）
・全形態共通特典：全12種類のトレカから1枚ランダム封入
・CD収録楽曲全形態共通
01. HOME
02. Banzai
03. HEADBANG！
04. Amore～僕は君に愛を叫ぶ～
05. サラブレッド御曹司CITYBOY～ボンボン祭りver～
06. SDR
07. 風が吹く／S.O.S！～sound of smile～
01. HOME
02. Banzai
03. HEADBANG！
04. Amore～僕は君に愛を叫ぶ～
05. サラブレッド御曹司CITYBOY～ボンボン祭りver～
06. SDR
07. 風が吹く／S.O.S！～sound of smile～
・初回限定盤
形態：CD＋DVD
DVD収録内容（収録時間およそ62分）
・「HOME」MUSIC VIDEO
・「HOME MADE CHU!?」制作メイキング
・「Amore～僕は君に愛を叫ぶ～」Director of Jyutaro Yamanaka
・「SDR」Director of Daichi Shiozaki
・「Amore～僕は君に愛を叫ぶ～」「SDR」メイキング映像
形態：CD＋DVD
DVD収録内容（収録時間およそ62分）
・「HOME」MUSIC VIDEO
・「HOME MADE CHU!?」制作メイキング
・「Amore～僕は君に愛を叫ぶ～」Director of Jyutaro Yamanaka
・「SDR」Director of Daichi Shiozaki
・「Amore～僕は君に愛を叫ぶ～」「SDR」メイキング映像
FC限定盤
形態：CD（ジャケット中面は初回限定盤、通常盤と異なる）＋Blu-ray＋三方背
特典：サンキューメッセージカード直筆サイン入りがランダム1枚
Blu-ray収録内容（収録時間およそ102分）
・「HOME」MUSIC VIDEO
・「HOME MADE CHU!?」制作メイキング
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー佐野勇斗編
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー塩﨑太智編
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー曽野舜太編
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー山中柔太朗編
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー吉田仁人編
・「HOME MADE CHU!?」メッセージカード制作映像
形態：CD（ジャケット中面は初回限定盤、通常盤と異なる）＋Blu-ray＋三方背
特典：サンキューメッセージカード直筆サイン入りがランダム1枚
Blu-ray収録内容（収録時間およそ102分）
・「HOME」MUSIC VIDEO
・「HOME MADE CHU!?」制作メイキング
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー佐野勇斗編
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー塩﨑太智編
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー曽野舜太編
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー山中柔太朗編
・「HOME MADE CHU!?」インタビュー吉田仁人編
・「HOME MADE CHU!?」メッセージカード制作映像
【試聴】M!LKの主な配信楽曲
【写真】佐野勇斗、飯豊まりえらが制服姿でわちゃわちゃ！
【写真】“ピカソ風”似顔絵に顔を寄せる板垣瑞生
【ソロ表紙】「胸とか開いちゃったり…」M!LK7人ソロカバー
【写真】ベッドの上で板垣瑞生＆山中柔太朗が“美”のペアショット
【写真】佐野勇斗、飯豊まりえらが制服姿でわちゃわちゃ！
【写真】“ピカソ風”似顔絵に顔を寄せる板垣瑞生
【ソロ表紙】「胸とか開いちゃったり…」M!LK7人ソロカバー
【写真】ベッドの上で板垣瑞生＆山中柔太朗が“美”のペアショット
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