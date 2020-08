6人組グループ・BiSHのメンバー、アユニ・Dのバンド形態ソロプロジェクト「PEDRO」が、2枚目のフルアルバム『浪漫』を8月26日に発売することが公式ツイッターおよびYouTubeチャンネルで発表された。

PEDROはきょう12日、2曲入りのファーストシングル「来ないでワールドエンド」を“嘘シングル”と称してリリースした。実はCDの3曲目に“隠しトラック”として9曲を1つのデータにした33分55秒のトラックをサプライズで収録したもので、これを通して聴くと、2ndフルアルバム『浪漫』となることが明らかになった。アルバムの音源をいち早く聴けるこのシングルは完全数量限定発売で、売り切れ次第販売終了となる。

あわせて、アルバム収録内容も全て解禁。アユニ・Dは全11曲の作詞を手がけ、表題曲「浪漫」を含む2曲は作曲も担当した。今作も全楽曲にギタリスト・田渕ひさ子(NUMBER GIRL、toddle)が参加している。

初回生産限定盤(3CD+Blu-ray+Photobook)には、6月に東京・新木場スタジオコーストで行われ、ステージ全面LEDを使った映像演出で話題になった無観客ライブ『GO TO BED TOUR IN YOUR HOUSE』の映像(Blu-ray)と音源(ライブCD2枚組)を完全収録。映像作家エリザベス宮地が撮影編集を担当した同ライブのドキュメンタリー映像『Document of GO TO BED TOUR IN YOUR HOUSE』、アユニ・Dによるアルバム全曲解説を含むアルバムメイキング映像『Making of 浪漫』に加え、撮り下ろしフォトブックも同梱される。

PEDROが8月のマンスリープレゼンターを担当しているJ-WAVE『WOW MUSIC』の14日深夜0時30分からの放送では、アルバムからの新曲「浪漫」をフルでオンエアすることも決定した。

■PEDRO 2ndフルアルバム『浪漫』収録内容

▽CD

01. 来ないでワールドエンド

02. pistol in my hand

03. 浪漫

04. 後ろ指さす奴に中指立てる

05. 空っぽ人間

06. さよならだけが人生だ

07. 乾杯

08. 愛してるベイベー

09. WORLD IS PAIN

10. 感傷謳歌

11. へなちょこ

▽初回生産限定盤Blu-ray、映像付通常盤DVD/ライブCD

[2020.06.14 STUDIO COAST GO TO BED TOUR IN YOUR HOUSE]

01. WORLD IS PAIN

02. 猫背矯正中

03. 玄関物語

04. STUPID HERO

05. アナタワールド

06. GALILEO

07. ボケナス青春

08. ハッピーに生きてくれ

09. SKYFISH GIRL

10. MAD DANCE

11. うた

12. ラブというソング

13. NOSTALGIC NOSTRADAMUS

14. 生活革命

15. おちこぼれブルース

16. 無問題

17. 自律神経出張中

18. ironic baby

19. ゴミ屑ロンリネス

20. 甘くないトーキョー

21. 感傷謳歌

22. EDGE OF NINETEEN

-ENCORE-

23. Dickins

24. NIGHT NIGHT

