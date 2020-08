Matt (C)ORICON NewS inc.

元プロ野球巨人・桑田真澄氏の次男でタレントのMattが10日、自身のインスタグラムを更新。実兄との2ショットを公開した。

Mattは「Happy birthday,brooooo Thanks for always having my back」と、兄の誕生日をお祝い。Matt風の「アイマスクをつけて」いる兄とMattの兄弟2ショット写真をアップ。「大好きなおヴィトンをプレゼント 鉄板焼きも最高だった 素敵な年にしてね」と誕生日祝いを紹介した。

この投稿に「似てらっしゃる」「わーめちゃ口元似てる」「仲良し兄弟ですね!」「マットくんのアイマスクつけて最高」「お兄様アイマスクが似合ってる」「野球選手だけあって、体格が御立派ですね」などの声が寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合