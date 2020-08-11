史上初のオンライン『a-nation』8・29開催決定 第1弾はあゆ、SuperM、DA PUMPら40組超
2020年8月11日 12時43分 (8月11日 13時06分更新)
エイベックスは11日、2002年8月から毎年夏に開催してきた大型ライブイベント『a-nation』史上初となるオンラインフェス『a-nation online 2020』を8月29日に開催することを発表した。あわせて、出演アーティスト第1弾として浜崎あゆみ、SuperM、DA PUMP、三浦大知ら40組以上が名を連ねた。
新型コロナウイルスの影響で、今年はアジア各国のステージで開催される『a-natio』初のオンライン公演『a-nation online 2020』。アジアのみならずグローバルに活躍するアーティストたちが2020年の夏を盛り上げる。チケットは18日午後3時から発売予定。
■『a-nation online 2020』出演アーティスト第1弾
アイナ・ジ・エンド
Amuyi
浜崎あゆみ
BACK-ON
BuZZ
Da-iCE
DA PUMP
EXO-SC
FAKY
Fei
GEmma
GENIC
原因は自分にある。
HAN-KUN from.湘南乃風
HAO
ハラミちゃん
I Don‘t Like Mondays.
JADE
James Lu
Julius
安斉かれん
倖田來未
広瀬香美
lol-エルオーエル-
マカロニえんぴつ
M!LK
三浦大知
Naomi
Novelbright
Peter Fish
ピコ太郎
Project 88
Red Velvet
Rei（c）hi
りりあ。
SEAMO
SKY-HI
SUPER JUNIOR
SuperM
宮川大聖
Timo Feng
TRF
Wayne Huang
Yoanna
Yu.
アイナ・ジ・エンド
Amuyi
浜崎あゆみ
BACK-ON
BuZZ
Da-iCE
DA PUMP
EXO-SC
FAKY
Fei
GEmma
GENIC
原因は自分にある。
HAN-KUN from.湘南乃風
HAO
ハラミちゃん
I Don‘t Like Mondays.
JADE
James Lu
Julius
安斉かれん
倖田來未
広瀬香美
lol-エルオーエル-
マカロニえんぴつ
M!LK
三浦大知
Naomi
Novelbright
Peter Fish
ピコ太郎
Project 88
Red Velvet
Rei（c）hi
りりあ。
SEAMO
SKY-HI
SUPER JUNIOR
SuperM
宮川大聖
Timo Feng
TRF
Wayne Huang
Yoanna
Yu.
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