【写真特集】竜、広島に敗れる　小笠原が４回３失点

2020年8月10日 21時29分 (8月10日 22時25分更新) 会員限定
８回表無死一、二塁、高橋が左前適時打を放つ

８回表無死一、二塁、高橋が左前適時打を放つ

  • ８回表無死一、二塁、高橋が左前適時打を放つ
  • ３回表無死二塁、木下拓（右）は小笠原のバントで三進目指すも封殺される。三塁手堂林
  • ３回表１死一塁、京田が右前打を放つ
  • ７回表無死一塁、木下拓は右前打を放つ
  • ８回表無死一塁、ビシエドが左前打を放つ
  • ４回裏２死二、三塁、木下拓（右）の捕逸で３点目を失い肩を落とす小笠原
  • ２番手で登板し、力投する山本
  • ３番手で登板し、力投するゴンサレス
　中日は１０日、マツダスタジアムで広島と対戦し、１－６で敗れた。今季初登板初先発だった小笠原は４回３失点で降板した。

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