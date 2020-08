俳優の伊藤健太郎が、8日深夜放送のニッポン放送『伊藤健太郎のオールナイトニッポン(ANN)0(ZERO)』(深3:00)に生出演。2019年4月から20年3月まで1年間にわたって『ANN0』月曜レギュラーを務めていたが、その軌跡をまとめたDVD『伊藤健太郎のオールナイトニッポン0(ZERO)~UNTIL WE SEE YOU AGAIN!~』が、きょう9日より発売されることが発表された。

伊藤とANNのDVD企画は今回が第2弾。DVDの中では、役柄でなく“等身大”の姿を見せており、ロサンゼルス旅への密着や始球式リベンジなどの特別企画も収録されている。10月3日には、番組と連動した初の有料配信イベント『伊藤健太郎のオールナイトニッポン0(ZERO)オンライン』の実施も決定した。

2部構成となる今回の配信では、ANNスタッフとの特別企画だけでなく、ひとりでの“朗読劇”にもチャレンジする予定。今回のDVD購入者には、特典としてこの有料配信の割引シリアルコードが配布される。チケット料金は2000円で、9月1日から10月3日まで、イープラス「Streaming+」で発売される。

