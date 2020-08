伊藤健太郎

俳優伊藤健太郎(23)が昨年4月から1年間にわたって月曜パーソナリティーを務めたニッポン放送「オールナイトニッポン0(ZERO)」の軌跡をまとめたDVD「伊藤健太郎のオールナイトニッポン0~UNTIL WE SEE YOU AGAIN!~」が9日、発売される。

現在公開中の映画「今日から俺は!!劇場版」や14日公開を控える「弱虫ペダル」など映画、ドラマに出演が相次ぐ人気俳優となった伊藤が、等身大の素顔を見せるDVD。米・ロサンゼルスへの旅に密着したほか、始球式など、特別企画も多数収録されたファン必見の140分となっている。

また、10月3日には伊藤の番組と連動した初の有料配信イベントも実施が決定。伊藤はこの中で1人朗読劇にも挑戦する。DVD購入者には特典として有料配信の割引シリアルコードが提供される。イベントのチケットは9月1日から発売される。