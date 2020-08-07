俳優の吉沢悠さんがコロナ感染　検査３度目で陽性と判明、入院

2020年8月7日 20時43分 (8月7日 21時02分更新) 会員限定
　吉沢悠さん

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　俳優の吉沢悠さん（４１）が新型コロナウイルスに感染し、入院したと、所属事務所が７日、発表した。先月末に体調を崩した後、３度目の検査で陽性と判明したという。
　事務所によると、８月１日のＰＣＲ検査で陰性だったが、自宅待機中も繰り返し発熱。４日の抗原検査も陰性だったが、せきや背中の痛みが増してきたため、６日に再びＰＣＲ検査を受けた。

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