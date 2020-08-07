吉沢悠さん

俳優の吉沢悠さん（４１）が新型コロナウイルスに感染し、入院したと、所属事務所が７日、発表した。先月末に体調を崩した後、３度目の検査で陽性と判明したという。

事務所によると、８月１日のＰＣＲ検査で陰性だったが、自宅待機中も繰り返し発熱。４日の抗原検査も陰性だったが、せきや背中の痛みが増してきたため、６日に再びＰＣＲ検査を受けた。

