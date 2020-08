ジャニーズの5人組グループ・A.B.C-Zが、通算7枚目のアルバム『CONTINUE?』を9月16日に発売することが決定し、新ビジュアルとジャケット写真3種が公開された。

今作はゲームジャンル「RPG」になぞらえて制作した作品で、オープニングのOverture「Theme of CONTINUE?」は冒険のメインテーマ。2曲目のリードトラック「GAME OVER!!!」は「初心」をテーマにした前向きで爽快なナンバーで、6月のオンラインライブ『Johnny‘s World Happy LIVE with YOU』で披露した際には「謎の新曲」として話題を呼んだ。

このほかにも同ライブで披露した「さぁ生きまくれ! wonderful life!」「BAD GAME」「ささいなことが」、メ~テレ『デルサタ』のテーマソング「Only One!」など、初回限定盤A・B(いずれもCD+DVD)には14曲、通常盤(CD)には16曲が収録される。

初回限定盤Aの付属DVDには「GAME OVER!!! 」のミュージックビデオとメイキング映像、「チートタイム 」のコレオグラフィービデオを収録。初回限定盤Bには、メンバーが与えられたジョブ(職業)を5人連続でクリアを目指すRPG体験型バラエティ企画や、帰ってきたダンシング五関先生企画などが盛り込まれる。

■A.B.C-Z 7thアルバム『CONTINUE?』収録内容

▽CD(初回限定盤A・B共通)

01. Theme of CONTINUE ? (Overture)

02. GAME OVER!!!

03. チートタイム

04. BAD GAME

05. I Do

06. 涙雨

07. 空

08. Only One!

09. DAN DAN Dance!!

10. Mr.Dazzring

11. Oh! Teacher

12. チューインラブ

13. さぁ生きまくれ! wonderful life!

14. ささいなことが

▽CD(通常盤)

01. Theme of CONTINUE ? (Overture)

02. GAME OVER!!!

03. チートタイム

04. BAD GAME

05. I Do

06. Don’t hurt anymore(通常盤のみ収録)

07. 涙雨

08. 空

09. Only One!

10. DAN DAN Dance!!

11. GET DOWN BABY(通常盤のみ収録)

12. Mr.Dazzring

13. Oh! Teacher

14. チューインラブ

15. さぁ生きまくれ! wonderful life!

16. ささいなことが

▽DVD(初回限定盤A)

・「GAME OVER!!! 」Music Clip

・Making of 「GAME OVER!!!」Music Clip

・Making of Jacket Shooting

・「チートタイム 」Choreography Video

▽DVD(初回限定盤B)

(1)RPGバラエティ企画 ロールプレイングを体験してみよう!~最強のパーティーを組めるか!?~

制限時間は30分。与えられたジョブ(職業)を見事5人連続でクリアを目指す、RPG体験型バラエティ企画。戦士、僧侶、格闘家など様々なジョブ(職業)に挑戦するメンバーだが、アクロバット級の珍事件多発と、A.B.C-Zのいく末はいかに…

(2)帰ってきたダンシング五関先生! ~令和初のスペシャルレッスン~

ついに帰ってきたダンシング五関先生!今回はコンサートに向けてアルバムリード曲「GAME OVER!!!」と「チートタイム」をスペシャルレッスン。しかしダンシング五関先生はなぜかの筋肉痛?しかも突如乱入してきたエアロビ界のレジェンド「チートおばさん」? キレキレのダンスを魅せる強烈キャラクター爆誕の瞬間を見逃すな!

