矢沢永吉初のバラードベストアルバム『STANDARD ~THE BALLAD BEST~』初回限定盤A

ロック歌手・矢沢永吉が、自身初のバラード・ベストアルバム『STANDARD~THE BALLAD BEST~』を10月21日にリリースすることが6日、わかった。矢沢の伝説的なライブ映像3本を有料配信するプロジェクト『3 BODY'S NIGHT(サンバディーズナイト)』第2弾『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2019「ROCK MUST GO ON」』配信終了後、サプライズ発表された。

矢沢初のバラードベストは、レーベルの枠を超えたオールタイムからの選曲でCD3枚組に全39曲/トータル173分のフルボリューム盤。ソロデビューアルバムに収録された「キャロル」(1975年)をはじめ、「YES MY LOVE」(1982年)、自身が主演したドラマのエンディング曲「いつの日か」(1994年)、「風の中のおまえ」(1999年)などが本作のために新たに再録音されたほか、全曲リマスタリングが施されている。

本作は初回限定盤A、初回限定盤B(いずれも3CD+Blu-rayまたはDVD)、通常盤(3CD)の5形態。初回限定盤Aの付属Blu-ray/DVD(内容共通)には、「A DAY」(2010年(『TWIST』TOUR)、「時間よ止まれ」(2014年『Z's START ON』TOUR)など、バラードにフォーカスした未発売ライヴ映像6曲が収録される。

初回限定盤Bの付属Blu-ray/DVDには、本作のために撮り下ろされた「風の中のおまえ」(1999年)、「YES MY LOVE」(1982年)のミュージックビデオが収められる。いずれの楽曲もオリジナル盤リリース時にはMVが存在しなかったもの。さらに、2011年にリリースされた映像作品『ONLY ONE ~touch up~SPECIAL LIVE in DIAMOND MOON』収録の「面影」MVも盛り込まれる。

このほか、矢沢永吉オフィシャルショップ限定でアナログ盤も同時リリースされる。

■矢沢永吉『STANDARD ~THE BALLAD BEST~』収録曲

▽DISC1(全形態共通、以下同)

01.面影

02.#9おまえに

03.フォーチュン・テイラー

04.真昼

05.燃えるサンセット

06.ミスティ misty

07.ひき潮

08.THE STRANGE WORLD

09.この海に

10.黄昏に捨てて

11.愛はナイフ

12.今・揺れる・おまえ

13.YES MY LOVE

▽DISC2

01.未来をかさねて

02.HEY YOU・・・

03.風の中のおまえ

04.Moon Light Song

05.安物の時計

06.Morning Rain

07.バーチャル・リアリティー・ドール

08.早冬の気配

09.Tonight I Remember

10.チャイナタウン

11.A DAY

12.メイク

13.キャロル

▽DISC3

01.親友

02.「あ.な.た...。」

03.Sweet Winter

04.棕櫚の影に

05.アイ・ラヴ・ユー, OK

06.時間よ止まれ

07.いつの日か

08.Dry Martini

09.東京

10.パセオラの風が

11.夕立ち

12.エイシャン・シー

13.ホテル・マムーニア



▽初回限定盤A(Blu-ray/DVD共通)

01.東京(2014年「Dreamer」)

02.風の中のおまえ(2017年「TRAVELING BUS」TOUR)

03.時間よ止まれ(2014年「Z's START ON」TOUR)

04.YES MY LOVE(2019年「ROCK MUST GO ON」TOUR)

05.アイ・ラヴ・ユー, OK(1999年「LOTTA GOOD TIME」TOUR)

06.A DAY(2010年「TWIST」TOUR)

▽初回限定盤B(Blu-ray/DVD共通)

01.風の中のおまえ

02.YES MY LOVE

03.面影(from ONLY ONE~touch up~SPECIAL LIVE in DIAMOND MOON)

