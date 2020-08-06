相葉雅紀＆永島優美アナ司会『2020FNS歌謡祭 夏』8・26放送 嵐ら出演者第1弾25組発表
2020年8月6日 20時00分 (8月6日 22時07分更新)
フジテレビ系音楽特番『2020FNS歌謡祭 夏』が8月26日（後6：30～11：03）に放送されることが決定し、司会は昨年12月の『2019FNS歌謡祭』で初タッグを組んだ相葉雅紀（嵐）と永島優美（フジテレビアナウンサー）が続投。あわせて、嵐ら出演アーティスト第1弾25組が発表された。
昨年12月、令和初、放送45周年を迎えた『2019FNS歌謡祭』で初司会を務めた相葉と永島アナ。幅広いトークでアーティストの知られざる一面を引き出し、第一夜（12月4日）では個人視聴率8.4％、世帯視聴率14.１％（いずれもビデオリサーチ社調べ、関東地区）を記録した。
司会続投が決まった相葉はこのほど、番組のPR動画収録に臨み「夏の『FNS歌謡祭』の司会をやらせていただくのは初めてなのですが、とにかく熱く楽しい4時間半になるんじゃないかと思っています」と期待した。
出演アーティスト第1弾も発表となり、昨年4月に配信リリースした「香水」がTikTokで火が着き、各種音楽ストリーミングサービスランキングを席巻し続けている瑛人、映画『コンフィデンスマンJPプリンセス編』の主題歌も担当し、快進撃を続けるOfficial髭男dismの初出演が決定。今後も順次、出演アーティスト情報や企画の詳細が発表される。
■『2020FNS歌謡祭 夏』出演者
▽司会
相葉雅紀／永島優美（フジテレビアナウンサー）
▽司会
相葉雅紀／永島優美（フジテレビアナウンサー）
▽出演アーティスト（50音順）
AI
絢香
嵐
瑛人
AKB48
Official髭男dism
倖田來未
さだまさし
ジャニーズWEST
JUJU
鈴木雅之
髙橋真梨子
DA PUMP
TUBE
ナオト・インティライミ
乃木坂46
Perfume
V6
Hey! Say! JUMP
三浦大知
森高千里
森山直太朗
LOVE PSYCHEDELICO
LiSA
Little Glee Monster
ほか
AI
絢香
嵐
瑛人
AKB48
Official髭男dism
倖田來未
さだまさし
ジャニーズWEST
JUJU
鈴木雅之
髙橋真梨子
DA PUMP
TUBE
ナオト・インティライミ
乃木坂46
Perfume
V6
Hey! Say! JUMP
三浦大知
森高千里
森山直太朗
LOVE PSYCHEDELICO
LiSA
Little Glee Monster
ほか
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