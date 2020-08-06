フジテレビ系音楽特番『2020FNS歌謡祭 夏』が8月26日（後6：30～11：03）に放送されることが決定し、司会は昨年12月の『2019FNS歌謡祭』で初タッグを組んだ相葉雅紀（嵐）と永島優美（フジテレビアナウンサー）が続投。あわせて、嵐ら出演アーティスト第1弾25組が発表された。

昨年12月、令和初、放送45周年を迎えた『2019FNS歌謡祭』で初司会を務めた相葉と永島アナ。幅広いトークでアーティストの知られざる一面を引き出し、第一夜（12月4日）では個人視聴率8.4％、世帯視聴率14.１％（いずれもビデオリサーチ社調べ、関東地区）を記録した。

司会続投が決まった相葉はこのほど、番組のPR動画収録に臨み「夏の『FNS歌謡祭』の司会をやらせていただくのは初めてなのですが、とにかく熱く楽しい4時間半になるんじゃないかと思っています」と期待した。

出演アーティスト第1弾も発表となり、昨年4月に配信リリースした「香水」がTikTokで火が着き、各種音楽ストリーミングサービスランキングを席巻し続けている瑛人、映画『コンフィデンスマンJPプリンセス編』の主題歌も担当し、快進撃を続けるOfficial髭男dismの初出演が決定。今後も順次、出演アーティスト情報や企画の詳細が発表される。

■『2020FNS歌謡祭 夏』出演者

▽司会

相葉雅紀／永島優美（フジテレビアナウンサー）

▽出演アーティスト（50音順）

AI

絢香

嵐

瑛人

AKB48

Official髭男dism

倖田來未

さだまさし

ジャニーズWEST

JUJU

鈴木雅之

髙橋真梨子

DA PUMP

TUBE

ナオト・インティライミ

乃木坂46

Perfume

V6

Hey! Say! JUMP

三浦大知

森高千里

森山直太朗

LOVE PSYCHEDELICO

LiSA

Little Glee Monster

ほか

関連キーワード 音楽