15日にオールナイトで配信される『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube』

北海道のオールナイト野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL」のYouTube公式チャンネルにて15日午後10時~16日午前5時まで、過去の同フェスのアーティストパフォーマンス映像を中心に配信する『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube』を実施することが6日、発表された。

『RISING SUN ROCKFESTIVAL 2020 in EZO』は8月14・15日に行われる予定だったが、新型コロナウイルスの影響で開催を断念。今回のライブ配信では、過去のパフォーマンス映像のほかに、ライブ配信用に新たに制作されるアーティストのトークショーやライブ配信で行うスペシャルアーティストパフォーマンスも公開する予定だ。

『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube』は、イベント翌日の16日に2回再配信される予定。またライブ配信ではスーパーチャット機能が活用できる。

■ライブ配信企画概要

日時:8月15日(土)午後10時~16日午前5時(予定)

※再配信は8月16日(日)に2回実施予定

公式ホームページ:https://rsr.wess.co.jp/

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/RSRFESofficial

■配信出演者ラインナップ

ASIAN KUNG-FU GENERATION

吾妻光良 & The Swinging Boppers

安全地帯

石狩市立花川南中学校吹奏楽部

井上陽水

忌野清志郎 & NICE MIDDLE with NEW BLUE DAY HORNS

UA

UVERworld

打首獄門同好会

EGO-WRAPPIN’

ELLEGARDEN

エレファントカシマシ

OAU

奥田民生 × はっとり(マカロニえんぴつ)

小田和正

9mm Parabellum Bullet

久保田利伸

くるり

ザ・クロマニヨンズ

CORNELIUS

Cocco

斉藤和義

Suchmos

SHISHAMO

渋さ知らズオーケストラ

SUPER BEAVER

Superfly

SCOOBIE DO

鈴井貴之

竹中直人

Char

CHAI

DYGL

東京事変

東京スカパラダイスオーケストラ

怒髪天

Dragon Ash

仲井戸”CHABO”麗市 & 山口洋(HEAT WAVE)

中村達也

NUMBER GIRL

The Birthday

ハナレグミ

B’z

BiSH

BRAHMAN

BLANKEY JET CITY

THA BLUE HERB

フレデリック

MAN WITH A MISSION

THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

矢沢永吉

矢野顕子 × 上原ひろみ

LiSA

緑黄色社会

レキシ

ONE OK ROCK

関連キーワード 音楽