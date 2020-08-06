北海道野外フェス『RSR』、15日にオールナイトでYouTube配信　過去映像や特別パフォーマンス公開

2020年8月6日 19時10分 (8月6日 20時05分更新)
15日にオールナイトで配信される『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube』

15日にオールナイトで配信される『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube』

  • 15日にオールナイトで配信される『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube』
　北海道のオールナイト野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL」のYouTube公式チャンネルにて15日午後10時～16日午前5時まで、過去の同フェスのアーティストパフォーマンス映像を中心に配信する『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube』を実施することが6日、発表された。
【動画】『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube』ティザー映像
　『RISING SUN ROCKFESTIVAL 2020 in EZO』は8月14・15日に行われる予定だったが、新型コロナウイルスの影響で開催を断念。今回のライブ配信では、過去のパフォーマンス映像のほかに、ライブ配信用に新たに制作されるアーティストのトークショーやライブ配信で行うスペシャルアーティストパフォーマンスも公開する予定だ。
　『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2020 in EZO on YouTube』は、イベント翌日の16日に2回再配信される予定。またライブ配信ではスーパーチャット機能が活用できる。
■ライブ配信企画概要
日時：8月15日（土）午後10時～16日午前5時（予定）
※再配信は8月16日（日）に2回実施予定
公式ホームページ：https://rsr.wess.co.jp/
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/RSRFESofficial
■配信出演者ラインナップ
ASIAN KUNG-FU GENERATION
吾妻光良 & The Swinging Boppers
安全地帯
石狩市立花川南中学校吹奏楽部
井上陽水
忌野清志郎 ＆ NICE MIDDLE with NEW BLUE DAY HORNS
UA
UVERworld
打首獄門同好会
EGO-WRAPPIN’
ELLEGARDEN
エレファントカシマシ
OAU
奥田民生 × はっとり（マカロニえんぴつ）
小田和正
9mm Parabellum Bullet
久保田利伸
くるり
ザ・クロマニヨンズ
CORNELIUS
Cocco
斉藤和義
Suchmos
SHISHAMO
渋さ知らズオーケストラ
SUPER BEAVER
Superfly
SCOOBIE DO
鈴井貴之
竹中直人
Char
CHAI
DYGL
東京事変
東京スカパラダイスオーケストラ
怒髪天
Dragon Ash
仲井戸”CHABO”麗市 & 山口洋（HEAT WAVE）
中村達也
NUMBER GIRL
The Birthday
ハナレグミ
B’z
BiSH
BRAHMAN
BLANKEY JET CITY
THA BLUE HERB
フレデリック
MAN WITH A MISSION
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
矢沢永吉
矢野顕子 × 上原ひろみ
LiSA
緑黄色社会
レキシ
ONE OK ROCK
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