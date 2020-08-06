8/10付週間アルバムランキング1位はジェジュンの『Love Covers Ⅱ』
2020年8月6日 17時00分 (8月6日 18時07分更新)
ジェジュンの最新アルバム『Love Covers II』が、初週4.5万枚を売り上げ、8月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。昨年4/22付1位の『Flawless Love』、10/7付1位の『Love Covers』に続き、通算3作目の1位となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Love Covers II ／ ジェジュン
2位： 盗作 ／ ヨルシカ
3位： LoveLive! Sunshine!! Takami Chika First Solo Concert Album ～One More Sunshine Story～ ／ 高海千歌(伊波杏樹)from Aqours
4位： LETTERS ／ BiSH
5位： MAP OF THE SOUL:7 ～THE JOURNEY～ ／ BTS
6位： Heng:garae ／ SEVENTEEN
7位： II ／ 林部智史
8位： 私がモテてどうすんだ ／ Girls2
9位： Reveal:THE BOYZ Vol.1 ／ THE BOYZ
10位： MAN WITH A“BEST”MISSION ／ MAN WITH A MISSION
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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