ジェジュン『Love Covers II』（First JB music／7月29日発売）

ジェジュンの最新アルバム『Love Covers II』が、初週4.5万枚を売り上げ、8月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。昨年4/22付1位の『Flawless Love』、10/7付1位の『Love Covers』に続き、通算3作目の1位となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Love Covers II ／ ジェジュン

2位： 盗作 ／ ヨルシカ

3位： LoveLive! Sunshine!! Takami Chika First Solo Concert Album ～One More Sunshine Story～ ／ 高海千歌(伊波杏樹)from Aqours

4位： LETTERS ／ BiSH

5位： MAP OF THE SOUL:7 ～THE JOURNEY～ ／ BTS

6位： Heng:garae ／ SEVENTEEN

7位： II ／ 林部智史

8位： 私がモテてどうすんだ ／ Girls2

9位： Reveal:THE BOYZ Vol.1 ／ THE BOYZ

10位： MAN WITH A“BEST”MISSION ／ MAN WITH A MISSION

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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