【中日スタメン】根尾は「８番・左翼」からプロ初安打狙う…先発・松葉がチームの今季ハマスタ初勝利をもたらすか
2020年8月6日 17時14分
◇6日 ＤｅＮＡー中日（横浜）
試合前にスタメンが発表され、中日・根尾は「８番・左翼」で名を連ねて３試合連続スタメン、プロ初安打を目指す。中日の先発はここまで２勝１敗、防御率１・47の松葉。今季初勝利を飾った相手（7月15日、ナゴヤドーム）から勝利して、チームに横浜スタジアムでの今季初勝利をもたらしたい。
試合前にスタメンが発表され、中日・根尾は「８番・左翼」で名を連ねて３試合連続スタメン、プロ初安打を目指す。中日の先発はここまで２勝１敗、防御率１・47の松葉。今季初勝利を飾った相手（7月15日、ナゴヤドーム）から勝利して、チームに横浜スタジアムでの今季初勝利をもたらしたい。
【中日】
1・右・ 井領
2・中・ 大島
3・二・ 阿部
4・一・ ビシエド
5・三・ 高橋
6・捕・ A・マルティネス
7・遊・ 京田
8・左・ 根尾
9・投・ 松葉
【ＤｅＮＡ】
1・右・ 梶谷
2・中・ 神里
3・一・ ソト
4・左・ 佐野
5・三・ 宮崎
6・遊・ 倉本
7・二・ 中井
8・投・大貫
9・捕・ 戸柱
1・右・ 井領
2・中・ 大島
3・二・ 阿部
4・一・ ビシエド
5・三・ 高橋
6・捕・ A・マルティネス
7・遊・ 京田
8・左・ 根尾
9・投・ 松葉
【ＤｅＮＡ】
1・右・ 梶谷
2・中・ 神里
3・一・ ソト
4・左・ 佐野
5・三・ 宮崎
6・遊・ 倉本
7・二・ 中井
8・投・大貫
9・捕・ 戸柱
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