【中日スタメン】根尾は「８番・左翼」からプロ初安打狙う…先発・松葉がチームの今季ハマスタ初勝利をもたらすか

2020年8月6日 17時14分

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打撃練習する根尾

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  • 打撃練習する根尾
◇6日　ＤｅＮＡー中日（横浜）
　試合前にスタメンが発表され、中日・根尾は「８番・左翼」で名を連ねて３試合連続スタメン、プロ初安打を目指す。中日の先発はここまで２勝１敗、防御率１・47の松葉。今季初勝利を飾った相手（7月15日、ナゴヤドーム）から勝利して、チームに横浜スタジアムでの今季初勝利をもたらしたい。
【中日】
1・右・ 井領
2・中・ 大島
3・二・ 阿部
4・一・ ビシエド
5・三・ 高橋
6・捕・ A・マルティネス
7・遊・ 京田
8・左・ 根尾
9・投・ 松葉
【ＤｅＮＡ】
1・右・ 梶谷
2・中・ 神里
3・一・ ソト
4・左・ 佐野
5・三・ 宮崎
6・遊・ 倉本
7・二・ 中井
8・投・大貫
9・捕・ 戸柱
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