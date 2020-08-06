日本政策投資銀行東海支店が五日に発表した東海四県（愛知、岐阜、三重、静岡）の設備投資計画調査によると、二〇二〇年度の全産業の投資計画額は、前年度実績比２・７％増の一兆三千百四十七億円だった。一部輸送用機械の投資減速が響く製造業が微減する一方、まちづくり関連が堅調な非製造業は大きく伸び、新型コロナウイルスの影響下でも増加を見込んだ。

投資額全体の八割近くを占める製造業は、０・５％減の一兆四百七十九億円。個別業種では、自動車業界の電動化や自動運転など新技術（ＣＡＳＥ）向けの研究開発拠点を整備する「窯業・土石」が好調な一方、コロナの影響が顕著な自動車などの「輸送用機械」で投資が一部抑制された。

非製造業は１７・５％増の二千六百六十九億円。オフィスビルや港湾施設の整備がある「不動産」「運輸」が好調で、物流施設などを整備する「卸売り・小売り」も伸ばす。

同時に発表した一九年度の実績は、全産業が６・５％減、製造業が３・６％減、非製造業が１３・２％減だった。年度末にかけて顕在化したコロナ禍で投資が抑えられ、輸送用機械などでは米中貿易摩擦も響いた。また...

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