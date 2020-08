2007年にボーカルの坂井泉水さん(享年40)が急逝したZARDが、2004年に行った“最初で最後の”全国ツアー『What a beautiful moment tour』の初Blu-ray化が決まり、10月7日にリリースされることが明らかになった。

来年2月10日にデビュー30周年を迎えるZARDのさまざまな記念企画の一環で、2004年3月から行われた唯一のツアー『What a beautiful moment tour』の翌05年6月に発売されたDVDの映像を最新技術でフルHD化。美しいライブ映像が今年2月10日から47都道府県の映画館で順次上映され、大好評を博した。

「私はいつも本当に言葉を詞を大切にしてきました。音楽でそれが伝わればいいなと願ってます」と語っていた坂井泉水さん率いるZARDの演奏が高画質で蘇り、上映前からも何度となく寄せられていたファンのBlu-ray化の要望が再燃。これに応える形で、ついにZARD初のBlu-ray作品として発売されることが決定した。

ライブツアー映像をフルHD化したうえで完全再編集。ツアーの裏側を収めたメイキング映像をインサートし、初の全国ライブツアーの記録という観点で作品化した。DVDとも映画館上映映像とも違う、よりライブに特化したスペシャル映像としてリリースされる。

特典映像として、ライブ映像のアナザーショットが収録されることも決定した。

■ZARD LIVE 2004“What a beautiful moment”[30th Anniversary Year Special Edition]

▽収録曲(本編約95分予定)

01. 揺れる想い

02. この愛に泳ぎ疲れても

03. もう少し あと少し…

04. あの微笑みを忘れないで

05. 世界はきっと未来の中

06. You and me(and…)

07. もっと近くで君の横顔見ていたい

08. 明日を夢見て

09. 瞳閉じて

10. 心を開いて

11. あなたを感じていたい

12. 愛が見えない

13. Today is another day

14. 来年の夏も

15. My Baby Grand ~ぬくもりが欲しくて~

16. 君がいない

17. マイフレンド

18. 負けないで

19. pray

20. 止まっていた時計が今動き出した

21. Don’t you see!

+特典映像

関連キーワード 音楽