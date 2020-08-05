守備練習をする根尾

◇５日 ＤｅＮＡ－中日（横浜）

スタメンが発表され、前日４日に「１番・右翼」でプロ初スタメン出場した中日・根尾が２試合連続でスタメンに名を連ねた。ＤｅＮＡの先発左腕・浜口からプロ初安打を目指す。中日の先発は右腹直筋の筋挫傷で離脱していた柳が７月７日のヤクルト戦（ナゴヤドーム）以来の登板でＤｅＮＡ打線に立ち向かう。

【中日】

1・右・ 井領

2・中・ 大島

3・二・ 堂上

4・一・ ビシエド

5・三・ 高橋

6・遊・京田

7・捕・ 木下拓

8・左・ 根尾

9・投・ 柳

【ＤｅＮＡ】

1・右・ 梶谷

2・中・ 神里

3・二・ ソト

4・左・ 佐野

5・一・ ロペス

6・三・ 宮崎

7・捕・ 高城

8・投・ 浜口

9・遊・ 大和