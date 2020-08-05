【中日スタメン】根尾は「８番・左翼」ＤｅＮＡの左腕・浜口からプロ初安打を目指す…先発は右腹直筋痛から復帰の柳
2020年8月5日 16時53分
◇５日 ＤｅＮＡ－中日（横浜）
スタメンが発表され、前日４日に「１番・右翼」でプロ初スタメン出場した中日・根尾が２試合連続でスタメンに名を連ねた。ＤｅＮＡの先発左腕・浜口からプロ初安打を目指す。中日の先発は右腹直筋の筋挫傷で離脱していた柳が７月７日のヤクルト戦（ナゴヤドーム）以来の登板でＤｅＮＡ打線に立ち向かう。
【中日】
1・右・ 井領
2・中・ 大島
3・二・ 堂上
4・一・ ビシエド
5・三・ 高橋
6・遊・京田
7・捕・ 木下拓
8・左・ 根尾
9・投・ 柳
【ＤｅＮＡ】
1・右・ 梶谷
2・中・ 神里
3・二・ ソト
4・左・ 佐野
5・一・ ロペス
6・三・ 宮崎
7・捕・ 高城
8・投・ 浜口
9・遊・ 大和
1・右・ 井領
2・中・ 大島
3・二・ 堂上
4・一・ ビシエド
5・三・ 高橋
6・遊・京田
7・捕・ 木下拓
8・左・ 根尾
9・投・ 柳
【ＤｅＮＡ】
1・右・ 梶谷
2・中・ 神里
3・二・ ソト
4・左・ 佐野
5・一・ ロペス
6・三・ 宮崎
7・捕・ 高城
8・投・ 浜口
9・遊・ 大和
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