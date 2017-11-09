最優秀に小山君（富山市呉羽小）　おおしま絵本コン２年連続受賞

【金賞】村上遼（東京大教育学部付属中２）堀江亮太（富山市・藤ノ木こども園年長）山崎葵依（同市五福小４）【銀賞】山村朋矢（射水市小杉中３）笹川晟那（同市小杉東部保育園年長）上田和輝（高岡市平米小４）大島南部保育園ひまわり組合作１２人（射水市）吉野凜（富山市藤ノ木小１）横山柊吾（京都芸術高１）【吉田力賞】山村拓矢（射水市小杉小４）【奨励賞】根来快（静岡市西豊田小１）横山翠南（都立工芸高３）大須賀桜子（静岡県・ルンビニー保育園年少）佐久間怜亜（都立工芸高３）石川怜（射水市小杉東部保育園年長）渡辺蒼大（高岡市戸出西部小３）高松琴音、青木菜南、角晃成（藤ノ木こども園年長）池田和依香（小矢部市大谷小２）沢田彩夏（高岡工芸高１）下田蒼純（射水市大島小３）高橋輝（射水市大島小４）寺岡のぞみ（富山第一高３）亀田和奏（高岡市能町小４）鈴木裕介（都立工芸高３）木野本和奏（黒部市桜井小１）秋田公立美術大付属高３合作２２人