2017年(平成29年)11月9日(木)
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富山
最優秀に小山君（富山市呉羽小） おおしま絵本コン２年連続受賞
おおしま手づくり絵本コンクール（北陸中日新聞など後援）の入賞入選作品が八日、射水市大島絵本館で発表され、最優秀の文部科学大臣賞に富山市呉羽小学校五年小山樹君の「おしし」が選ばれた。小山君は昨年も最優秀賞に輝いており、同コンクールで二年連続の最優秀賞受賞は初めて。
奨励賞の北陸中日新聞賞には、富山市速星小学校五年井上桂（かつら）さんの「おはなし」、タイ在住の中学生ウォーラワン・カンスポーさんら三人の「消えたケーキ」が入った。カンスポーさんらは、タイと周辺国で子どもたちの教育を支援するＮＰＯ法人・キャンヘルプタイランド（名古屋市中村区）を通じて応募した。
射水市絵本文化振興財団が主催。県内外の園児−高校生から八百八十五点が寄せられ、八十点が入選入賞した。作品は二十六日まで同館で展示され、二十五日に表彰式がある。 （山本拓海）
◇このほかの入賞者の皆さん（数字は学年）
【金賞】村上遼（東京大教育学部付属中２）堀江亮太（富山市・藤ノ木こども園年長）山崎葵依（同市五福小４）【銀賞】山村朋矢（射水市小杉中３）笹川晟那（同市小杉東部保育園年長）上田和輝（高岡市平米小４）大島南部保育園ひまわり組合作１２人（射水市）吉野凜（富山市藤ノ木小１）横山柊吾（京都芸術高１）【吉田力賞】山村拓矢（射水市小杉小４）【奨励賞】根来快（静岡市西豊田小１）横山翠南（都立工芸高３）大須賀桜子（静岡県・ルンビニー保育園年少）佐久間怜亜（都立工芸高３）石川怜（射水市小杉東部保育園年長）渡辺蒼大（高岡市戸出西部小３）高松琴音、青木菜南、角晃成（藤ノ木こども園年長）池田和依香（小矢部市大谷小２）沢田彩夏（高岡工芸高１）下田蒼純（射水市大島小３）高橋輝（射水市大島小４）寺岡のぞみ（富山第一高３）亀田和奏（高岡市能町小４）鈴木裕介（都立工芸高３）木野本和奏（黒部市桜井小１）秋田公立美術大付属高３合作２２人
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