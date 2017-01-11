2017年(平成29年)1月24日(火)
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富山
県勢 初日総合２位 中部日本スキー、７人Ｖ
常陸宮賜杯第六十七回中部日本スキー大会（北陸中日新聞など主催）は競技初日の二十三日、岐阜県郡上市のダイナランド（アルペン）と、デイリー郡上・牧歌の里クロスカントリーコースで、距離クラシカルと大回転があった。県勢は、両競技合わせて七人が優勝し、幸先よいスタートを切った。（伊勢村優樹）
距離クラシカル成年男子Ｅ（五十五歳以上）で木田実選手（５５）＝ＹＫＫ＝が四連覇。同少年男子（十九歳未満）で広瀬峻選手（１６）＝雄山高校＝が初優勝を飾った。同成年女子Ｃ（三十歳以上）は藤田由貴選手（３０）＝庄西中学校教諭、同Ａ（十九歳以上）で浅地李佳選手（１９）＝今井機業場＝も優勝した。
大回転では、成年女子Ａで井林奏子選手（１９）＝日本体育大、成年男子Ａ（十九歳以上）で室田健悟選手（２５）＝富山市消防局、同Ｂ（二十七歳以上）は水口雄太選手（３２）＝南砺市役所＝が制した。
距離クラシカルではそのほかに、県勢は二選手が二位、三選手が三位に入賞。大回転でも二選手が二位、一選手が三位に入った。
競技初日を終え、県勢の総合得点は二百二十八点で、参加七県のうち二位。一位は二百五十一点の地元岐阜県。最終日の二十四日は、距離フリーが行われる。
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