県勢　初日総合２位　中部日本スキー、７人Ｖ

距離クラシカルで優勝しガッツポーズの（左から）広瀬峻選手、浅地李佳選手、木田実選手＝岐阜県郡上市のデイリー郡上・牧歌の里クロスカントリーコースで

常陸宮賜杯第六十七回中部日本スキー大会（北陸中日新聞など主催）は競技初日の二十三日、岐阜県郡上市のダイナランド（アルペン）と、デイリー郡上・牧歌の里クロスカントリーコースで、距離クラシカルと大回転があった。県勢は、両競技合わせて七人が優勝し、幸先よいスタートを切った。（伊勢村優樹）

距離クラシカル成年男子Ｅ（五十五歳以上）で木田実選手（５５）＝ＹＫＫ＝が四連覇。同少年男子（十九歳未満）で広瀬峻選手（１６）＝雄山高校＝が初優勝を飾った。同成年女子Ｃ（三十歳以上）は藤田由貴選手（３０）＝庄西中学校教諭、同Ａ（十九歳以上）で浅地李佳選手（１９）＝今井機業場＝も優勝した。