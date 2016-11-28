2016年(平成28年)12月10日(土)
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富山
新型インフル感染防げ 砺波総合病院 県対策実地訓練
新型インフルエンザの発生に備えた県の対策実地訓練が九日、砺波市の砺波総合病院であり、感染の疑いがある患者が見つかった場合の初動態勢を確認した。
医療機関や消防、行政の関係者約百人が参加。発熱やのどの痛みを訴える東南アジアからの帰国男性が相談窓口の県砺波厚生センター（南砺市）に電話し、鳥から人にうつる新型インフルエンザに感染した疑いが生じた想定。
センターからの連絡の受理、救急搬送、診察、検査、入院までの一連の流れを訓練した。患者の男性は簡易隔離バッグに包まれ、防護服姿の救急隊員が搬送に当たった。
同病院は、県内四医療圏ごとにある新型インフルエンザ患者などの受け入れ病院（第二種感染症指定医療機関）で、入り口が別の帰国者・接触者外来で医師が診察した。防護服の着脱訓練もあった。
伊東正太郎院長は「感染の有無を察知し、二次感染を防ぐことが大切」とあいさつ。二〇一一年の「焼肉酒家えびす」の集団食中毒の発生時、電子メールを一度に複数に送信できるメーリングリストが、関係機関の迅速な連絡、情報の共有に有効だったことを紹介した。 （山森保）
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